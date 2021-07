Sularahata ühiskond tungib peale, Eestis vahetab sularaha valuutat ainult üks pank

Ainus pank, kus kaasaajal sularahas valuutat saab vahetada, on Tallinna Äripank. Pangal on praegu lahti pangakontorid Tallinnas ja Narvas. Kodulehel olevate valuutakursside tabeli alusel vahetatakse ainult kolme sularaha valuutat – USA dollarit, Rootsi krooni ja Vene rubla. Möödas on ajad, kui pangad vahetasid kümneid erinevaid valuutat, osalt on selles süüdi euro tulek, mis kärpis rahvusvaluutade nimekirja.