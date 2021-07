Aab: riigiabi õlitehasele on tõenäoliselt juriidiliselt okei

«Kui eelmine aasta see otsus tehti, siis riigiabi probleemi ei olnud. Ei ole küll väga tõenäoline, et takkajärgi öeldakse, et see riigiabi ei ole enam juriidiliselt okei. Tõenäoliselt see on okei,» lausus Aab ERRile.

Aab lisab, et õlitehase rajamise põhiline argument peab olema see, et see on tasuv.

Eile kirjutas Postimees, et riigikontrolör Janar Holm viitas rahandusministeeriumile saadetud kirjas Eesti Energia õlitehase rajamisega kaasnevatele võimalikele probleemidele, näiteks pole rahandusministerium riigikontrollile teadaolevalt valitsusele esitanud tehase tasuvusarvutusi.

Holm meenutas, et valitsus on väljendanud toetust Euroopa Komisjoni pakutud roheleppe eesmärkidele ning kinnitanud nende täitmisele pühendumist. Ta tõi välja, et valitsuse tegevusprogrammis on punkt, mis ütleb, et eesmärk on loobuda täielikult põlevkivi kasutamisest 2040. aastaks.

Holm märkis, et valitsuse liikmete sõnul aitab põlevkiviõlitehase loomine muu hulgas luua ja säilitada töökohti Ida-Virumaal ning teenida riigile maksutulu. See on tema hinnangul mõistetav püüd, ent samal ajal võib Euroopa Liidu riigiabi reegleid tõlgendada selliselt, et kui riik teeb ettevõtte rahastamise otsuse lisaks ärilistele kaalutlustele ka muudel põhjustel, võib tõusta küsimus otsuse kooskõlast Euroopa Liidu riigiabi reeglitega.