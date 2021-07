Euroopa Komisjon lihtsustab riigiabi eeskirju ja ELi toetuse andmist

Läbi vaadatud eeskirjad käsitlevad järgmist liikmesriikide ametiasutuste abi projektidele, mida rahastatakse teatavate ELi keskselt hallatavate programmide kaudu uue mitmeaastase finantsraamistiku alusel, ning teatavaid riigiabimeetmeid, mis toetavad rohe- ja digipööret, aga on samas ka vajalikud majanduse taastumiseks koroonaviiruse pandeemiast.

Sellise abi vabastamine eelneva teatamise kohustusest on tähtis lihtsustus, mis hõlbustab selliste meetmete kiiret rakendamist nendes liikmesriikides, kus on täidetud ühtsel turul konkurentsimoonutusi piiravad tingimused.

«Täna ühtlustab komisjon riigiabi eeskirju, mida kohaldatakse teatavate ELi programmide raames toimuva riikliku rahastamise suhtes. See parandab veelgi ELi rahastamiseeskirjade ja ELi riigiabi eeskirjade koostoimet uue mitmeaastase finantsraamistiku raames,» ütles konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager pressiteates.

Vestager tõi välja, et samuti teevad uued eeskirjad liikmesriikide jaoks lihtsamaks väga vajalike rahaliste vahendite kiire eraldamise, et toetada majanduse kestlikku ja vastupidavat taastumist koroonaviiruse pandeemiast.

Selleks et parandada ELi rahastamiseeskirjade ja ELi riigiabi eeskirjade koostoimet, teeb komisjon ettepaneku ühtlustada riigiabi eeskirju, mida kohaldatakse teatavate hiljuti vastuvõetud ELi programmide rakendusalasse kuuluvate projektide või finantstoodete riikliku rahastamise suhtes.

Praeguste üldise grupierandi määruse muudatustega ühtlustatakse sellise rahastamise suhtes kohaldatavaid ELi rahastamiseeskirju ja riigiabi eeskirju, et vältida tarbetut keerukust ja samas tagada konkurents ELi ühtsel turul.

Asjaomased riiklikud vahendid on seotud InvestEU fondist toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingutega ning Euroopa territoriaalse koostöö projektidega.

Samuti on need seotud teadus-, arendus- ja innovatsiooniprojektidega, mis on saanud Horisont 2020 ja Euroopa horisondi programmide raames kvaliteedimärgise, aga ka kaasrahastatavad teadus- ja arendusprojektid ning Teaming-meede, mida rahastatakse nende programmide raames.