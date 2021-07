Valitsus otsustas neljapäeval, et alates 2.augustist võib nakkuskontrollita üritusel osaleda vähem inimesi: siseruumides kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas täna, et järgmisel nädalal arutletakse, kas neid piiranguid ka muudesse valdkondadesse rakendada. «Tegemist on selge sõnumiga avalikkusele, et kõik, kes on mistahes põhjusel lükanud edasi vaktsineerimist, siis praegu on viimane aeg see terviseteadlik valik teha, ennast kaitsesüstida,» ütles Kiik raadiosaates.