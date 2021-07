Kas kohtlajärvelasi ähvardab puhtast põhjaveest ilmajäämine?

Arvatakse, et Ojamaa kaevandusse valgub vesi põhjaveekihtidest, millest osa on taastumatud ja neis on viimase jääaja järgselt kogunenud vesi. Põhjaveekihtide tühjenedes tungib neisse merevesi, mis muudab põhjavee soolaseks. Põhjavee erikasutus on VKG-l lubatud põlevkivi kaevandamise tõttu, nüüd aga sooviks VKG seda laiendada ka tselluloosi töötlemiseks.