Kas kohtla-järvelasi ähvardab puhtast põhjaveest ilmajäämine?

Arvatakse, et Ojamaa kaevandusse valgub vesi põhjaveekihtidest, millest osa on taastumatud ja neis on viimase jääaja järgselt kogunenud vesi. Põhjavee kihtide tühjenedes tungib neisse merevesi, mis muudab põhjavee soolaseks. Põhjavee erikasutus on VKG-l lubatud põlevkivi kaevandamiseks tõttu, nüüd aga sooviks VKG seda laiendada ka tselluloosi töötlemiseks.