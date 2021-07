Andres Sutt: ringmajanduse eelduseks on innovatsioonihüpe

Ministri sõnul on üleminek ringmajandusele oluline ka selleks, et haruldased ja kriitilise tähtsusega ressursid ei läheks raisku, vaid jõuaksid Euroopas taaskasutusse. «Täna on tervel Euroopa Liidul ja ka Ameerikal sõltuvus muldmetallidest, mida kaevandatakse ainult Hiinas. See tähendab, et näiteks magnetite tootmine, mida kasutatakse kaitsetööstuses, akude või tuulikute tootmises sõltub täielikult kolmandatest riikidest. Samas on need vajalikud materjalid olemas näiteks vananenud tuulikutes, mida saaks uuesti kasutusele võtta,» tõi Sutt näite.