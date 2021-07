Netflix hakkab voogedastuskuninga troonist ilma jääma

Näitajaid, mis viitavad, et ajad ei ole Netflixile ammu enam sellised nagu aasta tagasi, mil üha enam kodus istuma sunnitud inimesi teenuse püsiklientideks hakkas, on mitmeid. Kui eelmise aasta esimeses kvartalis kasvas Netflixi maksvate klientide arv pea kümme ja teises kvartalis 5,5 protsenti, siis selle aasta teises kvartalis taandus kasv vaid 0,7 protsendile, 209,2 miljoni kliendini.

Lisaks kirjutas The New York Times, et analüüsifirma Parrot Analytics andmetel langes Net­flixi klientide entusiasm esmakordselt alla 50 protsendi.