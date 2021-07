Globaalne saunabuum lennutab Soome saunatootjat Harvia

Tellijale

Lõppenud aasta detsembris noteeris oma aktsiad alternatiivturul First North saunatoodete tootja Saunum, mille aktsiad märgiti kümme korda üle ning millel on nüüd üle nelja tuhande aktsionäri. Sama hästi on läinud Soome suurimal kerise- ja saunatoodete ning -tarvikute tootjal Harvia.

Helsingin Sanomat kirjutas mõni aeg tagasi, et Ameerika Ühendriikides on vallandunud saunabuum ning Harvia kerised ja saunad lähevad sealpool Atlandi ookeani nagu soojad saiad, ilma et ettevõttel oleks seal vajadus reklaamigi teha.