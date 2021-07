Eestit tunnustati haridusvaldkonna tehnoloogiafirmade toetamise eest

«Eestist on kujunenud haridusmaailma suunanäitaja terves maailmas, sealhulgas ka Ühendkuningriigis. Selle auhinna pälvimine on tunnustus nii Eesti haridusele kui ka meie haridusvaldkonnas tegutsevatele tehnoloogia ettevõtetele,» ütles Tiina Intelmann auhinda vastu võttes. «Aasta alguses toimunud BettFestil osalemine oli suurepärane hüppelaud Eesti ettevõtetele, mis võimaldas tutvustada ja näidata meie hariduse edulugusid ja tehnoloogilisi lahendusi,» lisas suursaadik.

«On rõõmustav, et meie haridusvaldkonna ettevõtjaid märgatakse üha enam ka välismaal. Meist saavad teised riigid võtta eeskuju hariduse kaasajastamiseks ning näha, kuidas rakendada tehnoloogiat õppimise ja õpetamise tõhustamiseks. See on eriti oluline just koroonaviiruse jätkuva leviku tingimustes ja uue õppeaasta eel,» ütles haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. Ta lisas, et sellised väljakutsed vajavad jätkuvalt erakordseid pingutusi kõigilt, nii koolidelt ja õpilastelt, kui ka ettevõtetelt, kes saavad panustada sellesse, et hariduse andmine ka pandeemiatingimustes saaks jätkuda võimalikult tavapäraselt.