Eesti laenuandja IuteCrediti kasum näitas enam kui kahekordset tõusu

IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul on Balkanimaade klientide laenude tagasimaksedistsipliin hea ning ligi 90 protsenti oodatud tagasimaksetest laekub õigeaegselt või kuni maksimaalselt 30 päevase viivitusega.

Aasta algul tuli ettevõte turule MyIute äpiga, mille on alla laadinud enam kui 50 000 inimest. 20 protsenti teises kvartalis tehtud klienditehingutest olid nutitelefoni põhised, kasutades ühekordseid salasõnu või biomeetriat.

Sild prognoosib, et 2021. aasta kogukäive ületab 55 miljonit eurot ja netokasum 6 miljonit eurot. «Ettevõtte koguvara kasv 170 miljoni euroni 2021. aasta lõpuks on täiesti realistlik eesmärk,» märkis ta.

IuteCredit on Eestist pärit rahvusvahelisel turul tegutsev finantstehnoloogia ettevõte. Ettevõte tegutseb Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

IuteCredit pakub peamiselt järelmakse ja väikelaene, mille tagasimakse tähtaeg on 1–36 kuud ning autolaene, mille tähtaeg on 60 kuud. 50 töötajaga emaettevõtte peakorter asub Tallinnas ning ettevõtte võlakirjad on noteeritud Frankfurdi börsi põhinimekirjas.