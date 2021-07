Ameti seisukoht on, et Narva Soojusvõrk peab alustama konkursi väljakuulutamise ettevalmistusega, kuna soojuse tootmise käitiste rajamiseks koos selle käivitamisega võib kuluda ligikaudu viis aastat. Piisavalt pikk ettevalmistamise periood tagab, et konkursile tuleks võimalikult palju pakkujaid, mis on kooskõlas nii konkurentsi- kui ka kaugkütteseaduse põhimõtetega.