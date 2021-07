Hiiumaa turismifirmad praamiühenduse vangerduste vastu: meie maine saaks kahjustada

«Arvestades, et parvlaeval Regula on kõigest 65 kohta ja parvlaeval Tiiu/Leiger 150, samas ka asjaolu, et suvised reisid Hiiumaale, ennekõige neljapäevast pühapäevani, aga ka ülejäänud nädalapäevadel, on väga rahvarohked, toob see lisaks segadusele broneeringute ümbermuutmisel Hiiumaa turismiettevõtjatele ja sündmuste korraldajatele suure majandusliku kahju,» seisab Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üksvärava ja Hiiumaa Turismiliidu juhi Ly Johanseni allkirja kandvas pöördumises TS Laevadele ning transpordimetile.

Ainuüksi vahemikus 23. juulist 14. augustini toimub Hiiumaal üle 100 kultuuri- ja spordisündmuse, sh avatud talude päevad, kus Hiiumaal on tänavu avatud rekordiline arv talusid. Sellesse perioodi jäävad kodukohvikute päevad, X Pühalepa muusikafestival, etendused «...ja Margus Nõukogude armeest» (välja müüdud), Homecoming, Vahuveiniviikend, Sõru saund, Lestafest ja palju muud. «Kõik need sündmused toovad Hiiumaale sadu inimesi igaks õhtuks, ainuüksi etendus «...ja Margus Nõukogude armeest» võõrustab ligi 500 inimest,» kirjutakse pöördumises.

«Lisaks üldistele bussiekskursioonidele on ekskursioone seotud erinevatel sündmustel osalemisega ja ka nende plaanid saaksid ülaltoodud muudatusest kannatada. Hiiumaa eripära on ühtlasi see, et siin käib palju ühepäevaturiste,» selgitavad turismiettevõtjad.

Muudatus puudutaks nende sõnul mitte ainult kohalikke, vaid ka mandril ja väljaspool Eestit olevaid turismiettevõtteid ja turismifirmasid, Hiiumaa koostööpartnereid. «Kahju kannatavad Hiiumaa toitlustus- ja majutusettevõtted, Hiiumaa väikeettevõtted, kes on arvestanud oma toodete ja teenuste müügiga, aga ka suured poeketid. Muudatuste tulemusel ei suuda kohalik, niigi saarelise eripäraga turismimajandus, tagada kvaliteeti, mis omakorda paneb külastajaid ebakvaliteetset teenust tarbima, kahandades seeläbi Hiiumaa turismiettevõtete mainet ja kogu Hiiumaa kui sihtkoha konkurentsivõimet,» seisab pöördumises.