Haapsalu otsib kuursaalile uut rentnikku

Haapsalu linnavara spetsialist Madis Raudsepp ütles, et linn vaatab pakkumustel nii hinda kui ka kohvikupidaja sobivust. «Hind on määrav 50 protsendi ulatuses,» ütles Raudsepp.

Sobivuse osas vaatab linn kohvikupidaja varasemat kogemust ja nägemust, millises stiilis kohvikut Haapsalus pidada soovitakse. Raudsepp ütles, et nägemus kohvikupidamisest võib olla väga erinev, kuid see peab olema elanikele ja linnakülalistele vastuvõetav. Hinna osas Raudsepa sõnul läbirääkimisi ei peeta – see jääb selline, nagu kohvikupidaja pakkumuses esitab. Kohvikupidamise alghind on 15 000 eurot aastas. Sarnaselt valiti ka senine kuursaali pidaja.