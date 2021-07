Schenker katsetas kaubadrooni integreerimist logistikavõrku

AS Schenker juhatuse liikme Kristo Vrageri sõnul töötavad Volocopter ja DB Schenker ühiselt VoloDrone’i kasutuselevõtuks 2019. aastast.

«Koostööst sündinud plaan on esimene omataoline ja see on aluseks VoloDrone'ide integreerimisele kogu maailma logistikavõrkudesse, mis võib avada logistikatööstusele täiesti uued võimalused,» kommenteeris Vrager.