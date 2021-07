Avalikustati Expo 2020 Dubai programm ja algas piletimüük

«Kuue kuu jooksul on Dubais esikohal innovatsioon, tehnoloogia ja äri. Külastajatel on võimalik näha inimkonna uuemaid edusamme nii kosmosevallutuses kui ka kliimamuutustega võitlemise vallas, aga ruumi on ka kultuurile – iga päev on pea 60 sündmust ja proovimiseks rohkem kui poolesaja rahvusköögi maitsed,» rääkis Eesti peakomissar Daniel Schaer.

Esimest korda maailmanäituse ajaloos on selle korraldus antud Lähis-Ida riigile ja oktoobris avab maailmanäitus uksed Araabia Ühendemiraatides Dubais. Oodata on üle 190 riigi osaluse ja rohkem kui 25 miljonit külastust.

Mida pakub Eesti?

Expo ala Dubais on 4,38 ruutkilomeetrit, millele on ehitatud tulevikulinn. Eesti paviljoni keskmes on digilugu, Dubais on kohal Eesti digühiskonna üles ehitanud ettevõtted ITL ja Nortal, loodusliku ehituse ning eluviisi eestkõnelejad UKU – Pure Earth, ETS NORD ja Eesti enda globaalne algatus World Cleanup Day. Targa linna lahenduste ja teaduskoostöö eestkõnelejatena on kohal Tartu ja Tallinn ning Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.