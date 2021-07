Ministeerium plaanib riigieelarve koostamise selgemaks muuta

«Tahame muuta eelarve arusaadavamaks juba järgmisest aastast. Eelarve muutub oluliselt detailsemaks ning selgemaks. Need on aga alles esimesed sammud – vaatame sügiseste eelarvekõneluste käigus, mida õnnestuks veel paremaks teha,« ütles justiitsminister rahandusministri ülesannetes Maris Lauri. «Juba eelarvetabelist peab olema selge, kuhu riigi raha läheb. Nii suureneb läbipaistvus ja nii otsustajad kui tavainimesed saavad paremini aru, mis on eelarveotsuste sisu.»