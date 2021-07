Tallinnas Kolde puiesteel algavad 2,8 miljonit maksvad ehitustööd

«Ehitustööde eesmärk on kujundada tänavaruum ümber kergliiklejatele ohutumaks ja mugavamaks. Rekonstrueerimisega loome uusi parkimisvõimalusi ja lisaks tee-ehitusele on kavas ehitada tänavavalgustus, uuendada tehnovõrke ja maastikukujunduse toel avalikku ruumi parandada,» ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. «Kindlasti kaalub tänava uuendamisest saadav kasu üle ajutise ebamugavuse ehitustööde ajal. Liiklejatel tuleks ümberkorralduste ajal järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid.»

Tööde teostamine on kavandatud etappidena ja esimeses etapis tehakse töid Ehte ja Pelguranna tänava vahelises lõigus ning kergliiklusteel tänava lõunapoolsel küljel. Tänavalõik suletakse tavaliiklusele, lisaks suletakse liiklusele ka Pelguranna tänava poolses otsas asuv parkla. Kergliiklejatele on avatud olemasolev põhjapoolne jalgtee. Esimese etapi ehitustööd on planeeritud lõpetada tänavu aasta septembris.

Rekonstrueeritava lõigu pikkus on 1,3 kilomeetrit. Ehitustöid teeb Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel TREF Nord AS. Tööde maksumus on 2,8 miljonit eurot ja nende valmimise tähtaeg on mai 2022.