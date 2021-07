Tallinnas Kolde puiesteel algab 2,8 miljonit maksev ehitus

Ehitustööde eesmärk on kujundada tänavaruum ümber kergliiklejatele ohutumaks ja mugavamaks. Tööd on kavandatud etappidena ja esimeses etapis tehakse töid Ehte ja Pelguranna tänava vahelises lõigus ning kergliiklusteel tänava lõunapoolsel küljel. Tänavalõik suletakse tavaliiklusele, lisaks suletakse liiklusele ka Pelguranna tänava poolses otsas asuv parkla. Kergliiklejatele on avatud põhjapoolne jalgtee. Esimese etapi ehitus on planeeritud lõpetada septembris.