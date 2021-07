End pangatöötajana tutvustanud kelmid petsid välja ligi 9500 eurot

Põhja prefektuuri teatel helistati 23-aastasele mehele ning esitleti end pangatöötajana. Mehele öeldi, et keegi on tahtnud tema kontaktandmeid muuta ning seoses sellega peab mehe konto pangas blokeerima. Mehelt küsiti erinevaid andmeid tema kohta, sealhulgas tema pangakaardi numbrit. Konto blokeerimise kinnitas mees oma Smart-ID koodidega.

Peale kõnet helistas mees ise Swedpanka ja sai teada, et tema kontolt on tehtud ülekanne summas 465 eurot ning pangal õnnestus mehele raha tagastada.

Teisel korral helistati 57-aastasele mehele ning tutvustati end Swedpanga töötajana. Kokku helistati mehele mitmetelt numbritelt mitu korda ning helistajad teadsid mehe ees- ja perekonnanime, küsisid tema isikukoodi nelja viimast numbrit ja panga kasutajatunnust, mille mees ka ütles. Mehele öeldi, et tema nimel on tehtud tehing, mille blokeerimiseks on vaja sisestada Smart-ID paroolid, mida mees ka tegi. Mehe kontolt kanti üle 9000 eurot.