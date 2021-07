ÜK nõuab EL-ilt uusi kõnelusi Põhja-Iiri tollikontrolli üle

London ärgitas oma ettepanekus EL-i tollikontrolli peatamisele, et keskenduda kaupadele, millel on «tõeline» oht Põhja-Iirimaa kaudu bloki ühisturule jõuda.

Teiste kaupade puhul on valitsuse teatel vaja lõdvemat lähenemist, et säilitada provintsi staatus ÜK lahutamatu osana.

«Euroopa Liit on valmis otsima loovaid lahendusi protokolli raamistikus, kuid me ei ole nõus uute läbirääkimistega,» teatas komisjoni asepresident Maroš Šefčovič.

Põhja-Iiri protokoll näeb ette tollikontrolli provintsi ja ülejäänud Suurbritannia vahel, mis tähendab, et Põhja-Iirimaa on sisuliselt EL-i ühisturul.

Põhja-Iirimaa kannatas kolm aastakümmet konflikti käes, mis lõppes 1998. aasta rahuleppega. Tänavu on provintsi protokolli tõttu taas vägivald raputanud, nimelt leiavad paljud britimeelsed unionistid, et see on loonud Iiri merele de facto piiri.