Bolt kaalub autorendi teenusega Leetu laienemist

«Ehkki me oleme seda teenust vaid mõned kuud pakkunud, tahab Bolt laieneda autojagamisteenusega teistesse riikidesse. Leedus otsime me pidevalt viise pakkuda klientidele kõige hiljutisemaid teenuseid jätkusuutliku mobiilsuse edendamiseks. Seega kaalume me oma autojagamisteenuse pakkumist Leedus, osana Bolt Drive'i kestvast laienemisest,» ütles Bolti renditeenuste juht Baltimaades Eimantas Balta.