Bolt laienes elektriliste tõukeratastega Võrru

Tõukeratastega saab liikuda maksimaalselt 25 km/h, kuid iga sõitja peab seejuures veenduma, et valitud kiirus oleks talle endale ja teistele liiklejatele ohutu. Sõidu lõppedes tuleb ratas parkida turvalisse kohta, kus see ei takista liiklust ega häiri teisi. Võimalusel tuleks jätta tõukeratas selleks ettenähtud parkimiskohta. Muul juhul jätta sõiduvahend kaaslinlasi arvestavalt kõnnitee äärde nii, et jalakäijatele jääks ruumi vähemalt 1,5 meetrit. Piirkonnad, kuhu tõukeratast jätta võib, on Bolti rakenduses oleval kaardil tähistatud. Tõukeratast saab rentida alates 16. eluaastast.