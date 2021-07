Meelis Einstein: tselluloositehas on hea mõte

Einstein ütles, et Ida-Virumaa on õige koht tsellusoositehase ehituseks. «Puitu viiakse Eestist välja liiga väha väärindatult. Nii nagu sisepõlemismootoreis ei tohi varsti naftat kasutada, siis lõpeb ka nafta kasutamine riiete valmistamiseks. Kõik tuleb teha tselluloosist või puidust,» ütles Einstein.

Einstein märkis, et tema meelest pole see õige, kui suurte tehaste ehitusplaane, näiteks Eesti Energia õlitehast on võimalik väikesel huvirühmal kohtus vaidlustada. «MTÜ Loodusvõlu sai isegi esialgse õiguskaitse korras selle, et ehitus pandi seisma. See küll õige ei ole,» ütles Einstein. «Asjad peaks minema nii nagu enamuse huvi, mitte nii nagu üksikutele ei meeldi. See ei ole tasakaalus.»