FOTOD ⟩ Eesti puitmajatootja ehitas Soome elamumessile eksklusiivse villa

Villa Lippa on 174-ruutmeetrine CLT paneelidest massiivpuitmaja. Eramu seinakonstruktsiooniks on 200 mm paksune CLT paneel, mis on väljastpoolt kaetud raudsulfaadiga töödeldud lehisepuidust laudisega. Nii maja välisilmes kui ka materjalide valikul on taotletud võimalikult looduslähedast ja ökoloogilist tulemust. Hoone on mõeldud 5-liikmelisele perele, seal on 4 magamistuba, saun, suur sisehoovi ja basseiniga terrass vaatega metsajärvele. Messi raames rajatud majal on juba olemas ka omanik, kelle krundile hoone ehitati.