Teadlased ja metsaomanikud: VKG plaanitav tehas päästaks metsa mädanema jääva puidu

«Puiduga meil probleeme ei ole ja puit meil otsa ei saa,» kinnitas metsanduse arengukava 2020-2030 juhtkogu liige, Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsapoliitika professor Henn Korjus. «Madalakvaliteedilist puitu saaks ka rohkem, pigem on probleem selles, et see puit jääb metsa mädanema.»