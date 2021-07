Tallink jagab laeval vaktsiini saanutele reisikuponge

Laevadel Star ja Megastar vaktsineeritakse nii Jansseni ühedoosilise vaktsiiniga kui ka kahedoosilise vaktsiiniga Pfizer, mis tähendab, et vaktsineerima on sel korral oodatud ka kõik pered, kellel on soov vaktsineerida ka pereliikmeid alates 12. eluaastast.