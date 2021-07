Majanduse lühiuudised

Wise’i esimesed börsitulemused: kasv jätkub

Wise avaldas lõppenud kvartali esialgsed tulemused: aina rohkem ärikliente leiab Wise’i üles. Londonis tegutsev Eesti juurtega Wise teatas, et lõppenud kvartalis oli firma käive 123,5 miljonit naela. Seda on 43 protsenti rohkem kui aasta varem. Platvormil kasvas oluliselt ka valuutavahetuse maht: 10,7 miljardilt naelalt 16,4 miljardi naelani. Ettevõte tuli börsile vähem kui kaks nädalat tagasi otsenoteeringu käigus. Aktsia tegi kiire hüppe ning on tänaseks tõusnud 8-naelaselt alghinnalt 9,39 naela tasemele – see teeb tõusuks 17,3 protsenti. PM