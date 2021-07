AirBalticu lennuki mootorid seiskusid Kopenhaagenis maandumisel

Läti lennufirma esindajad selgitasid, et Airbus A220-300 lennukid on varustatud süsteemiga, mis takistab mootorite liiga intensiivset tööd õhkutõusul ja maandumisel. Süsteem saab automaatselt sisse lülituda ainult siis, kui lennuk on maandunud. Kui lennuk Kopenhaagenis maandus, siis lülitusidki mootorid välja.