Electrolux tõstab koostisosade nappuse tõttu hindu

Ettevõtte tootmist on sarnaselt paljudele teistele firmadele pärssinud ülemaailmne pooljuhtide nappus.

«Elektrooniliste koostisosade turg on kolmandas kvartalis eeldatavalt mõnevõrra piiratum ja seega valmistume me väljakutseteks, et rahuldada turu tootevaliku nõudeid,» ütles tegevjuht Jonas Samuelson kvartaliaruandes.