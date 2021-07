VAATA JÄRELE ⟩ VKG tahab Lüganuse valda rajada 800-miljonise biotoodete tootmise

VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul vajab Eesti paberipuidu väärindamiseks kaasaegset biotoodete tootmiskompleksi ning Ida-Virumaal on olemas eeldused sellise tootmise rajamiseks.

«Biotoodete tootmise rajamine annaks tõuke Eesti ja Ida-Virumaa majanduse mitmekesistamisele ja keskkonnaeesmärkide täitmisele, vastates maailmas aina kasvavale nõudlusele biotoodete järele,» ütles Asmann ja lisas, et kompleksi rajamine suurendaks hüppeliselt puidu väärindamise võimalusi Eestis, asendades osaliselt senist väljavedu ja põletamist.

VKG soov on planeerida kaasaegse biotoodete tootmiskompleksi rajamist tihedas koostöös kohaliku kogukonnaga. „Tagamaks parimal viisil kogukonna huvide kaardistamise ja kaasamise, oleme otsustanud teha ettepaneku Lüganuse vallale KOV eriplaneeringu algatamiseks,“ ütles Ahti Asmann. Võimalike asukohtadena näeb VKG tänase tootmisterritooriumi vahetus läheduses olevaid asukohti, mis ei asu elamupiirkondade vahetus läheduses.

Lüganuse vallavanema Andrea Eiche sõnul on Ida-Virumaa arengut soodustavad plaanid tervitatavad ja seda just rohepööret silmas pidades. 250 töökoha loomine piirkonda on selles valguses ülioluline. Vald hakkab menetlema eriplaneeringut nii, nagu seadus ette näeb. "Kindlasti peab kogu protsess toimuma dialoogis kogukonnaga," kommenteeris Andrea Eiche.