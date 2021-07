VAATA OTSE ⟩ VKG avab tselluloositehase rajamise plaane

Põhjarannik kirjutab, et V KG kavatseb Kohtla-Järve lähedale Lüganuse valla territooriumile rajada tselluloosi ja teiste biotoodete tehase.

Ligikaudu 800 miljonit eurot maksva tootmiskompleksi võimalike asupaikadena on pakutud välja kaks kinnistut VKG tänase tootmisterritooriumi vahetus läheduses.

VKG juhatuse esimees Ahti Asmann märgib Lüganuse vallavõimudele saadetud kirjas, et projekti kohaselt on planeeritava kompleksi tootmisvõimsus sõltuvalt tootest ja toorainest 330 000 kuni 500 000 tonni aastas ning toormevajadus 2,0-2,3 miljonit kuupmeetrit aastas, mis on kolmandiku võrra väiksem kui Tartumaale kavandatud puidurafineerimistehase projekti puhul.