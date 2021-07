Üks kütusemüüja langetas OPECi kokkuleppe tõttu mootorikütuste hinda

Hinnalangetus on tingitud OPEC+ riikide uuest kokkuleppest, millele toornafta ja rafineeritud toodete hinnad reageerisid langusega. «See on andnud Terminal Oilile võimaluse viia madalam kütusehind kiirelt Eesti tarbijateni,» teatas ettevõte.

Mootoribensiini 95 uus hind on 1,439 ning bensiin 98 maksab hinnalangetuse järgselt 1,489 eurot liiter. Diislikütuse uus hind on 1,199 eurot liitri eest.

Terminal Oili eesmärk on pakkuda klientidele võimalikult madalat kütusehinda. «Reeglina on maailmaturu hindade langused jõudnud jaehindadesse mõnenädalase viitega, siis Terminal Oil suudab paindliku pereettevõttena reageerida kiiresti. Efektiivne tarneahel ning meie positsioon kütuseturul võimaldab viia hinnalangetuse tarbijateni väga kiiresti,» ütles Terminal Oili juhatuse liige Raido Raudsepp.

Terminal Oil on kiirelt kasvav ettevõtte, kelle 2 vedelkütusterminali ning 27 teenindus- ja automaatjaama asuvad üle Eesti. Terminal Oil on lähiajal avamas teenindusjaama Tallinnas ning ettevõte on alustanud uute jaamade arendusega Tallinna-Tartu maanteel Mäekülas, Jõhvis, Jõgeval ning Uulus, kuhu tuleb automaattankla.