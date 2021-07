Miks on ventilaatorid välja müüdud? Suurketid jäävad napisõnaliseks

Kuigi tänaseks on suurem kuumalaine mõneks ajaks möödas, võib ilmateenistuse andmeil peatselt palavat ilma sooja õhumassiga tagasi oodata.

Kodud, kus suuremat tuuletõmbe võimalust ei ole, on kuumalaine ajal lämbed ja õhuta. Pesu kuivab aeglaselt ja higistama ajab iga väiksem liigutus. Kadedaks teevad need, kel on kodus kliimaseade või kes jõudsid kuumalaine alguses poed ventilaatoritest tühjaks osta.

Nõudlus näib meeletu

Nädal tagasi veebipoodides surfates jäid peamiselt silma ventilaatorid, mis tuli nädalase ajavaruga ette tellida. Soov leida mõni pealinna poest kohapealt jääb suuresti täitumata, kui just kogu päeva ventilaatori-otsingutega ei sisusta.

Ventilaatori-otsing algab Prismast, kus müüakse teadupärast kõike kanamunadest rattakummideni, kuid seal ventilaatoreid ei ole. Tee peale jääb K-Rauta, mille veebipoes saab ventilaatori ette küll tellida, aga sama loogikaga võiks neid juba kohapealgi varutud olla. «Ei, ammu ei ole,» nendib töötaja, enne kui küsimuse lõpetadagi jõuaks.

Võiks leiduda ehk Depos, kus samuti liialdamata kõike müüakse? Ka Depo töötaja oskab öelda, et ventilaatorid on välja müüdud. «Muidu on nad siin,» viitas ta tühjale kohale müügisaalis ja oletas, et ehk tasub otsima tulla järgmisel nädalal.

Ei ole ventilaatoreid ka Bauhofis, kus klienditeeninduse kirjeldusel läksid need nagu soojad saiad. Ventilaatorid on kadunud ka veebipoe valikust.

Lõpuks jääb ventilaator silma T1 Selveris, kuhu otsingutel algselt ei osanud vaadatagi. Kindlasti leiab neid mujaltki, aga selleks tuleb arvatavasti terve päev vabaks võtta või teise linna sõita.

Miks on olukord nii hull?

Olukorras, kus kuumalaine on juba mõnda aega kestnud, võib tavatarbijale mõistmatuks jääda, kuidas on ühe lihtsa elektroonika varumine niivõrd ületamatu. Ainus, kes Postimehe saadetud küsimusele vastab, on Rimi, kes tunnistab, et süsteemi ajakulu tõttu on ventilaatorite juurdetellimisest loobunud. Mitmed teised poeketid, näiteks Jysk ja K-Rauta jäävad kättesaamatuks. Depo teatas, et ei soovi Postimehe küsimust üldse kommenteerida.

«Tegemist on hooajalise kaubaga, mis tähendab seda, et need võetakse valikusse ajutiselt, teatud hooajalist nõudlust arvesse võttes,» selgitas Rimi avalike suhete juht Katrin Bats. «Varasema kogemuse põhjal ennustasime, et hangitud kogusest piisab terveks suveks. Küll aga oli selline huvi paraku ette ennustamatu,» nentis ta, lisades, et selliseid kuumalaineid pole Eestis just väga sageli.