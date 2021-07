Tartu Mill kaotas mullu nii käivet kui ka kasumit

Ettevõttel on plaanis alustada Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega Tartusse kamaliini ehitust. Kamaliini ehituseks tasus Tartu Mill ettemaksu ligi 601 400 euro väärtuses.

Ettevõtte põhieesmärgiks on sellel majandusaastal toodete täiustamine ning turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Tartu Milli emaettevõte on AS Tiigi Keskus. Ettevõtte tegelikud kasusaajad on Creditinfo andmeil 34,8-protsendise osalusega Uuno Lausing, samuti 34,8-protsendise osalusega Romet Puhk ning 13-protsendise osalusega Jens-Uwe Gabriel.