Juunior külas jäätisetehases: päevas valmib kolm rekatäit külma maiust

Jäätisevabrikus on üles seatud suur vitriin, kus on näha kõik praegu poelettidel olevad Premia jäätise pakendid. Poisid leidsid sealt kohe oma lemmikjäätised, milleks on Eriti Rammus banaani pulgajäätis ja Eriti Rammus mustikamoosiga koorejäätis vahvlikoonuses. «Meil on üle saja erineva jäätisesordi,» märkis Aus.