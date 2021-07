Rail Balticu projekt saab EL-i toetusskeemist 17 miljonit eurot lisaks

«Äsja avalikustunud Euroopa kliimapaketi ettepanekute valguses on hea uudis, et saame liidult täiendava rahastuse, mis aitab täita ambitsioonikaid kliimaeesmärke,» märkis ta.

Eesti osa toetusest on koos omafinantseeringuga ligi 3 miljonit eurot, millest enamik on mõeldud Rail Balticu projekteerimiseks Pärnu maakonnas, sealhulgas maakonnaplaneeringu uuendamiseks, keskkonnauuringute uuendamiseks ja koostamiseks.

Kolme riigi peale jagunevale Rail Balticu 17 miljoni eurosele toetusele lisandub omafinantseering, millega kokku on täiendav finantsvahendite maht Rail Balticu rajamiseks ligi 20 miljonit eurot.

«Rail Balticut otsustati rahastada kümnendikuga kogu Euroopa raudteeprojektidele suunatud mahust, mis näitab, et see projekt pole oluline mitte ainult Balti riikidele, vaid ka laiemalt Euroopas, ning on selgelt kooskõlas roheleppe paketiga,» selgitas Aas.