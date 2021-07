Eesti oli üks vähestest Euroopa Liidu riikidest, kes külmutas miinimumpalga

EL kavandab miinimumpalga direktiivi, mille suhtes on tööandjate organisatsioonid olnud kõige kriitilisemad ja eelistaksid mittesiduvat soovitust. Enamik ametiühinguid pooldab algatust, kuid sooviks erinevalt tööandjatest, et see läheks kaugemale. Valitsuste seisukohad on erinevad.