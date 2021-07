Kose valda rajati taastuvelektril töötav nutikas tänavavalgustus

Tegemist on taastuvelektril töötava säästliku valgustuslahendusega, millel on nutikas juhtimissüsteem.

Uuel tänavavalgustusel on tark juhtimissüsteem, et valgustus põleks siis kui vaja. Lisaks annab süsteem automaatselt teada kui mõni valgusti ei tööta. Energiasäästlikud LED-valgustid tarbivad taastuvenergiat ja valgusreostuse vältimiseks on iga valgusti võimsus ning asukoht valitud nii, et see valgustaks ainult vajalikku ala.