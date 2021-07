Uuring: ettevõtjad usuvad, et majanduse suudab päästa vaid vaktsiin

Tänavu kevadel toimunud uuringus ütles 73 protsenti Euroopa ettevõtetest, et vaktsiinidel on positiivne mõju nende äritegevusele. VKEd on selles osas optimistlikumad kui suuremad ettevõtted.

Küsitletud ettevõtetest ütles 23 protsenti, et vaktsineerimisel on nende äritegevusele «väga positiivne» mõju, 50 protsendi arvates on see mõju «üsna positiivne». Ainult 6 protsenti ütles, et Covid-19 vaktsiinid ei mõjuta nende äritulemusi, teatas Intrum.