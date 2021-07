USA ja Hiina vahelises kaubandussõjas on Eestil ja Silmetil uus tähtis roll

Eelmisel nädalal saabus Eestisse USAst esimene konteiner haruldaste muldmetallide tooret edasiseks töötlemiseks. Tegu on olulise sammuga USA ja Euroopa vahelise haruldaste muldmetallide tarneahela käivitamisel, mille eesmärk on vähendada sõltuvust Hiinast kriitilise tähtsusega mineraalide osas, kirjutab Quartz.

Siiski on USA ja Euroopa tarneahela osadel märkimisväärne kokkupuude Hiinaga, mis näitab, kui tihedalt on globaalsed tarneahelad omavahel seotud. Veelgi enam, jõupingutused Pekingist sõltuvuse vähendamiseks on teatud määral võetud Hiina eduka haruldaste muldmetallide strateegia eeskujul ning Eestil on selles võtmeroll.

Silmetis töödeldavad haruldased muldmetallid. FOTO: Marianne Loorents

Atlandi-ülesest tarneahelast teatati esimest korda märtsis, ühendades ühisalgatuse näol kaks Põhja-Ameerika ettevõtet haruldaste muldmetallide tarnete mitmekesistamiseks. New Yorgi börsil noteeritud suur Ameerika uraanikaevandusettevõte Energy Fuels töötleb monatsiit liiva haruldaste muldmetallide karbonaatide tootmiseks. See saadetakse seejärel Eestisse, kus Kanada Neo Performance Materialsi tütarettevõte Silmet eraldab haruldaste muldmetallide karbonaadid üksikuteks elementideks, mida kasutatakse kõrgtehnoloogiliste toodete, näiteks haruldaste muldmetallide magnetite valmistamiseks.

Monatsiit on mineraal, mida kaevandatakse haruldaste muldmetallide saamiseks, ning see on raskete mineraalsete liivade kaevandamise kõrvalsaadus titaani ja tsirkooniumi saamiseks. Monatsiit sisaldab uraani, mida Energy Fuels kaevandab tuumaenergia tootmiseks, saades selle käigus ka haruldasi muldmetalle. Haruldased muldmetallid on 17 metallist koosnev rühm, mis on olulise tähtsusega paljude elektroonikatoodete, sealhulgas elektriautode ja tuuleturbiinide valmistamisel ning mille järele on nõudlus kasvanud järsult, kuna maailm on minemas üle puhtale energiale.

Selline lähenemine haruldaste muldmetallide eraldamisele kaevandamise kõrvalsaadustest lahendab ühe haruldaste muldmetallide kaevandamise ja töötlemise tehase rajamise põhiprobleemi: kõrged käivitamiskulud. Potentsiaalse kaevandamiskoha uurimine ning seejärel teostatavus- ja keskkonnauuringute läbiviimine, et teha kindlaks, kas seal on piisavalt kõrge kontsentratsiooniga haruldasi muldmetalle, et müüa haruldaste muldmetallide lõpptooteid kasumimarginaaliga, mis kataks alginvesteeringu ja hilisemad kulud, võib maksta miljoneid dollareid. Ja seda juhul, kui haruldaste muldmetallide maailmaturuhinnad ei kuku äkki kokku, mis võib peatada tegevuse ja viia ettevõtted pankrotti, kui metallid muutuvad odavamaks kui nende kaevandamine maast välja maksab.

Kõrvalsaadusi käsitlev lähenemisviis on Hiinat väga hästi teeninud, sest see on aidanud kinnistada nende rolli maailma juhtiva haruldaste muldmetallide tootjana.

Kõrvalproduktide ökonoomsus

Märtsis kirjeldas Neo Performance Materialsi tegevjuht Constantine Karayannopoulos oma ettevõtte USA ja Euroopa tarneahela projekti koos Energy Fuelsiga kui väga kapitalitõhusat, väga odavat ja väga hiinapärast. «Me järgisime selle projekti koostamisel väga hiinalikku mudelit,» ütles Karayannopoulos.

Selgitades, kuidas USA ja Euroopa tarneahelas optimeeritakse «kõrvalsaaduste ökonoomsust» nii, et «kaevandamiskulud tasuvad ära erinevad tegevused», viitas Karayannopoulos Hiina riigile kuuluvale raud- ja terasettevõttele Baotou Steel, mis kaevandab haruldasi muldmetalle sisaldavat rauamaaki, andes seejärel need olulised metallid oma haruldasi muldmetalle tootvale tütarettevõttele.

Sarnasel viisil saab Energy Fuels monatsiiti USAs asuvalt keemiaettevõttelt Chemours, kes on ladustanud monatsiiti oma titaanikaevandustest.

Lähikuudel on oodata, et USAst saadetakse Eestisse rohkem konteinereid haruldaste muldmetallide karbonaatide segu, välja arvatud juhul, kui laevakonteinerite puudus tekitab takistusi.

Karayannopoulos ütles, et uus tarneahel «hakkab avama erakordset majandus- ja keskkonnapotentsiaali, mida pakub olemasolevate kaevanduste kõrvalsaadusena tekkiva monatsiidi ära kasutamine haruldaste muldmetallide toorainena».