Kaubanduskoda jagas kodumaistele toodetele taas Pääsukesemärke

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas hinnati lõppeval nädalal taas Pääsukesemärki taotlevate ja seda kvaliteedi- ja päritolumärki juba kandvate toidutoodete kvaliteeti ning Pääsukesemärgi kandmise õiguse sai viis uut toodet. «Tore on see, et hindamisel oli hästi mitmekesine valik tooteid, mis näitab, et Eesti toidutootjad teevad väga head tööd ja et need tooted jõuavad ka ekspertide lauale hindamisele,» ütles toidukvaliteedi ekspert, HKScan Estonia AS-i tootearendusjuht Sille Villem.