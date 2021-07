Uuring: Airbnb tõstab linnades vägivaldsete kuritegude taset

Teadlased leidsid, et Airbnb kinnistute suurema leviku ja vägivalla suurenemise vahel on positiivne korrelatsioon. Siiski ei suurenenud räuskavate külastajatega seostatavad kuriteoliigid, nagu purjutamine ja mürakaebused, samuti eraelulised konfliktid.

Seda hüpoteesi toetab asjaolu, et vägivallakuritegude kõrgem tase ei ilmnenud kohe pärast Airbnb üüripakkumiste muutumist, vaid see arenes pigem mitme aasta jooksul, ütlesid teadlased.

Airbnb: «Uuring oli vigane»

«[Uuringus] kasutatakse ühe linna piires valimit, mis ei ole populatsiooni esindav, et teha laiaulatuslikke üleriigilisi järeldusi; kohaldatakse vigast metoodikat, sealhulgas vigast regressioonianalüüsi; ja tuginetakse ebatäpsetele andmetele. Tulemuseks on ebatäpsete järeldustega paber, mida tõendid ei toeta,» ütles ettevõte.

Airbnb lisas, et uuringu aluseks olevates andmetes on vigu. Ettevõtte sõnul põhjustas ebatäpsusi see, et teadlased kasutasid Airbnb veebisaidi «Joined in» välja, et määrata kindlaks aasta, mil kinnisvara saidil ilmus, kuna see näitab, millal isik saidil registreerus, kas võõrustajana või külalisena.