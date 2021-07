GoBusi kasum kasvas mullu ligi viis korda 648 000 euroni

Ettevõte on seadnud käesoleva majandusaasta eesmärgiks turuosa ja töömahte kasvatada eelkõige siseriiklike veolepingute kaudu. 2021. aastal plaanibGoBus teha olulisi investeeringuid, et alustada vedu juba võidetud hangetel 35 bussiga Harjumaa Lõuna suunal, nelja bussiga Kuressaare linnaliinidel ja 11 bussiga Hiiumaal.

AS-i GoBus emaettevõte on AS Go Group. GoBusi tegelikud kasusaajad on Creditinfo andmeil 43-protsendise osalusega Marcel Vichmann ning 47-protsendise osalusega Tiit Pruuli.