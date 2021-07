Taisto Bussid jäi mullu enam kui 1,3 miljoni euroga kahjumisse

Ettevõtte juhtkond tõi AS-i Taisto Bussid majandusaasta aruandes välja, et 2020. aasta oli firma jaoks raske ning käibelanguse põhjuseks oli koroonakriis. «Aastaks 2021 on õnnestunud ettevõte stabiliseerida. Oma positiivse osa on andnud ka 2021. aastal saadud riigiabi,» märkis juhatus tegevusaruandes selle aasta kohta.