GALERII ⟩ Valve tuli välja uue konsooliga, mis on mõeldud PC mängude jaoks

Steam Deck on välimuselt sarnane Nintendo Switchi konsooliga, kuid Valve'i sõnul on selle komponendid nagu tipptasemel mängimiseks mõeldud sülearvutil, vahendab BBC.

FOTO: Valve

Nagu Nintendo Switchil, on ka Steam Deckil puuteekraan ja kaks pöidlakangi. Valve on aga lisanud kaks track pad'i, et mängijad saaks teha hiirega sarnaseid liigutusi. See on samas kaks korda raskem kui Nintendo seade, kaaludes 669 grammi.

Sisseehitatud ekraan piirdub 720p graafikaga, kuid konsooli saab ühendada ka välise kuvariga.

Steam Decki baashind on 419 eurot ning tippmudelid maksavad 549 ja 679 eurot. Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuhi Gabe Newelli sõnul on hind kasutajatele «taskukohane», kuid Valve'i jaoks «valus».

Steam Deck on eestlaste jaoks juba praegu reserveeritav ja selle tarnimine algab 2021. aasta detsembris.

Seade võib olla uue pihuarvutimängude ajastu algatajaks

«Valve'il on õnnestunud pakkuda toodet tehniliste näitajate suhtes atraktiivse hinnaga ja ta ohverdab riistvara tasuvust selleks, et käivitada loodetavasti uus arvutimänguseadmete kategooria,» ütles Ampere Analysise mängude uuringute direktor Piers Harding-Rolls.

«Ma eeldan, et see meeldib kõige rohkem olemasolevatele Steam'i kasutajatele, kes on huvitatud kaasaskantavast seadmest oma peamise mänguarvuti kõrval mängude mängimiseks.»

Konsool töötab SteamOSi operatsioonisüsteemil, mis on ehitatud Linuxi peale, mis tähendab, et omanikud saavad seadet kasutada ka Linuxi-põhise arvutina, et sirvida veebi ja mängida isegi konkureerivate mängupoodide mänge.

Proton nime all tuntud tarkvara võimaldab Windows PC mänge süsteemis käivitada, ilma et arendajad peaksid oma mängudest Linuxile mõeldud versioone tootma. Siiski ei ühildu kõik mängud.

«Valve ilmselt loodab, et inimesed veedavad Steam Deck'i abil rohkem aega Steamis ja ostavad rohkem mänge oma veebikaupluse kaudu, et aidata kompenseerida ettevõtte riistvarakulusid. Selles mõttes on see omamoodi eksperiment,» ütles Harding-Rolls.