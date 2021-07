GALERII ⟩ Aston Martin tuli välja uue võimsa superhübriidautoga, mis on F1 mõjutustega

See on ka esimene täiesti uus mudel, mis tuuakse turule uue tegevjuhi Tobias Moersi juhtimisel ning moodustab lahutamatu osa tema julgest «Project Horizon» plaani ümberkujundamise kavast brändi jaoks. Plaani kohaselt toob Aston 2024. aastaks turule «rohkem kui 10 [erinevat] autot», sealhulgas Valhalla. Lisaks Valhallale tuleb turule sellega lähedalt seotud, kuid vähem võimsam superauto Vanquish ja ülieksklusiivne V12-mootoriga hüperauto Valkyrie.

Tähelepanuväärne on see, et erinevalt 2019. aasta kontseptsioonist ei kasuta Valhalla mootoriks Aston Martini spetsiaalselt väljatöötatud V6 mootorit, nagu algselt plaaniti. Selle 3,0-liitrise mootori arendus, mis pidi ületama isegi DBS Superleggera V12 mootori 715 hj võimsust, lõpetati vahetult pärast Moersi ametisse asumist, sest tema sõnul ei oleks see olnud Euro 7 nõuetele vastav ja see oleks olnud liialt suur investeering firma jaoks.