Apple eemaldas Amazoni palvel rakenduse, mis tuvastab võltsitud kommentaare nende veebilehel

Fakespot, mis on tuntud oma veebibrauseri laienduste poolest, mis püüavad välja tõrjuda võltsitud tootearvustusi, ei ole äkki enam saadaval iPhone'i või iPadi rakendusena, sest Amazon saatis Apple'ile mahavõtmise taotluse. Seda taotlust kinnitavad nii Amazon kui ka Fakespot, mille peale otsustas Apple rakenduse eemaldada, vahendab The Verge.

Fakespoti rakendus analüüsib Amazoni kuulutuse hinnangute usaldusväärsust ja annab sellele hinde A-st kuni F-ni. Seejärel annab see ostjatele soovitusi toodete kohta, millega kliendid on väga rahul.

Fakespoti rakendus analüüsib Amazoni kuulutuse hinnangute usaldusväärsust ja annab sellele hinde. FOTO: Fakespot

Amazon ütles, et teatas Fakespotist Apple'ile uurimise eesmärgil, kuna neile tekitas muret, et rakenduse ümberkujundatud versioon ajab tarbijaid segadusse, kuna rakenduses kuvatakse Amazoni veebisaiti, mille peal on Fakespoti kood ja sisu. Amazon sõnas, et ta ei luba rakendustel seda teha.

Amazoni pressiesindaja lisas: «Kõnealune rakendus annab klientidele eksitavat teavet meie müüjate ja nende toodete kohta, kahjustab meie müüjate äritegevust ja tekitab võimalikke turvariske.»

Reede pärastlõunal, pärast Apple'i ülevaatust, ei olnud rakendus enam App Store'is saadaval.

Apple teatas oma avalduses, et Amazon algatas 8. juunil vaidluse Fakespoti rakenduse vastu intellektuaalomandi õiguste üle. Apple ütles, et andis Fakespotile meetmeid, et hoida oma rakendust App Store'is ja andis neile «piisavalt aega» probleemi lahendamiseks. Seejärel võeti Fakespotiga ühendust 29. juunil, nädalaid enne nende rakenduse eemaldamist App Store'ist.

Võltsitud toodete arvustused on kujunenud suureks nuhtluseks

Eksitavad või võltsitud kasutajaarvustused on osutunud suureks probleemiks veebimüüjatele, sealhulgas Amazonile. Ettevõte on hiljuti suurendanud oma jõupingutusi võltsitud arvustuste avastamiseks ja kõrvaldamiseks. Samuti on reguleerivad asutused üle maailma astunud samme, et piirata võltsitud arvustusi nii Amazonis kui ka väljaspool seda.

Amazoni miljonitest müüjatest koosnev kolmanda osapoole turg on kiirelt kasvanud ja moodustab üle poole ettevõtte kogumüügist, kuid see on muutunud viljakaks pinnaseks võltsitud arvustuste, võltsingute ja ebaturvaliste toodete jaoks.