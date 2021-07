Johnson & Johnson eemaldas müügilt oma päikesekaitsetooted, sest neis leiti vähki põhjustavat ainet

Farmaatsiafirma Johnson & Johnson on USAs tagasi kutsunud viis päikesekaitsetoodet benseeni leidude tõttu, vahendab Reuters. Benseen on kantserogeen ehk vähki tekitav aine.

Esimesena tegi selle avastuse veebiapteek Valisure, kes võttis ühendust USA Toidu- ja Ravimiametiga (FDA) ja palus tooted müügilt kõrvaldada. Lisaks Johnson & Johnsonile leidis Valisure benseeni ka teiste tootjate toodetest.

Johnson & Johnsoni sõnul on leitud benseeni kogused siiski väikesed ja neil ei tohiks olla mõju tervisele. Sellegipoolest teatas ettevõte sellel nädalal, et tarbijad peaksid lõpetama viie päikesekaitsevahendi kasutamise. Kõnealused päikesekaitsevahendid on Neutrogena ja Aveeno. Ettevõte teatas, et teavitab ka jaemüüjaid ja korraldab toodete tagasikutsumise.

Johnson & Johnsoni sõnul ei kasutata nende päikesekaitsetoodete tootmisel benseeni. Reedel teatas FDA, et uurib, kuidas vähktõbe põhjustav kemikaal sattus ettevõtte poolt valmistatud päikesekaitsekreemidesse.

Valisure'i tegevjuht David Light ütles Reutersile, et ta kahtlustab, et benseen on pärit saastunud toorainest, sest mitme tootja toodetes on leitud vastavaid aineid.