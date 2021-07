Eesti on maailma esirinnas madalate üürikulutuste poolest

Suurim kuluallikas, millega enamik meist silmitsi seisab, on siiski enamasti kas hüpoteeklaen või igakuised üürimaksed. Sellel nädalal money.co.uk poolt avaldatud uuring näitab, et eestlased on paljude teiste arenenud riikide kodanikega võrreldes palju paremas positsioonis, mis puudutab üürimakseid.